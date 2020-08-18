В Китае рассекретилась оппозиция

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18 августа 2020, 14:55 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: the guardian

Си Цзиньпин на фото globallookpress.com/ Li Xiang

Китайская оппозиция обрушилась с критикой на Си Цзиньпина. Лидера Китая обвиняют во вредительстве из-за «бесконтрольной власти».

С критикой обрушилась китайский диссидент Цай Ся. Некогда она была профессором элитной Центральной партийной школы. Теперь бежала из Китая.

«Когда никто не может противостоять ему, это означает, что его власть безгранична», — заявила сказала Цай Ся, комментируя политику Си Цзиньпина: «Он сделал мир своим врагом. Дома все эти важные вопросы он решает сам. Другими словами, независимо от того, является ли это внутренним или международным вопросом, другим очень трудно ограничить его. В таком случае, его суждения и решения неизбежно будут ошибочными».

Цай Ся была изгнана из главной партии именно из-за критических высказываний. По словам диссидентки, ее мнение разделяют многие члены высшего партийного руководства официального Пекина.

Все это может говорить о внутреннем расколе внутри китайской власти. Подобные проявления считаются тревожными звоночками. Они говорят о внутренних политической противостоянии, которое может завершиться революцией. Некогда это стало причиной развала Советского Союза.

Сейчас Китай столкнулся с противостоянием с Соединенными Штатами. В этом оппозиция обвиняет Си Циньпина.