Технологическая конфронтация Китая и США грозит затяжным мировым кризисом

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14 августа 2020, 15:30 [ «Аргументы Недели» ]

В противостояние Америки и Китая втягивается всё больше отраслей. Конфликт перешёл в технологическую сферу. В ближайшее время конфронтация перекинется на идеологические составляющие и финансовые инструменты. Холодная война между государствами будет иметь серьёзные последствия для мировой экономики.



С середины августа США запретила своим компаниями подписывать новые соглашения, использующие технологии Huawei, ZTE, Hikvision и другие. В Белом доме указали, что средства из государственного бюджета на реализацию таких контрактов предоставляться не будут. Перечисленные китайские компании считаются основными поставщиками телекоммуникационного оборудования на американский рынок, альтернатив которым найти очень сложно.



Американские бизнесмены обращались к правительству с просьбой отложить принятие данного ограничения в связи с ухудшением экономического положения из-за коронавируса.



Претензии государств увеличились в тот момент, когда страны оказались в серьёзной взаимозависимости. Пекин надеется, что Вашингтон ослабит давление и приступит к переговорам. Но США собираются ограничить Китаю доступ к валютной системе, что приведёт к невозможности проведения расчётов в американских долларах.



