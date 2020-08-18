ВОЗ: COVID-19 является одним из самых сложных вызовов для мировой медицины

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18 августа 2020, 14:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, Xinhua

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус во вторник, 18 августа, заявил, что COVID-19 представляет собой один из самых тяжелых вызовов для мировой медицины.

Тедрос Аданом Гебрейесус в рамках сегодняшнего брифинга в Женеве подчеркнул, что вспышка любой новой болезни всегда представляет собой вызов.

Однако, по словам генерального директора Всемирной организации здравоохранения, с точки зрения логистики, коронавирус нового типа стал одним из наиболее тяжелых вызовов, с которым когда-либо сталкивалось мировое здравоохранение.