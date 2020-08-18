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ВОЗ: COVID-19 является одним из самых сложных вызовов для мировой медицины

, 14:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

ВОЗ: COVID-19 является одним из самых сложных вызовов для мировой медицины
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, Xinhua

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус во вторник, 18 августа, заявил, что COVID-19 представляет собой один из самых тяжелых вызовов для мировой медицины.

Тедрос Аданом Гебрейесус в рамках сегодняшнего брифинга в Женеве подчеркнул, что вспышка любой новой болезни всегда представляет собой вызов.

Однако, по словам генерального директора Всемирной организации здравоохранения, с точки зрения логистики, коронавирус нового типа стал одним из наиболее тяжелых вызовов, с которым когда-либо сталкивалось мировое здравоохранение.

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