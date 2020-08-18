В России за сутки выявили 4 748 новых случаев заражения коронавирусом

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18 августа 2020, 10:38 [ «Аргументы Недели» ]

пробирки, Marijan Murat/dpa

За минувшие сутки в России были зарегистрированы 4 748 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Соответствующую информацию предоставили во вторник утром в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Согласно последним данным, новые случаи заболевания были зафиксированы за прошедшие 24 часа в 83 регионах Российской Федерации. Известно также, что у 1 377 пациентов с подтвержденным коронавирусом нового типа нет каких-либо клинических проявлений болезни.

В общей сложности с начала пандемии в России выявили 932 493 случая заражения.