В России за сутки выявили 4 748 новых случаев заражения коронавирусом
18 августа 2020, 10:38[ «Аргументы Недели» ]
За минувшие сутки в России были зарегистрированы 4 748 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Соответствующую информацию предоставили во вторник утром в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.
Согласно последним данным, новые случаи заболевания были зафиксированы за прошедшие 24 часа в 83 регионах Российской Федерации. Известно также, что у 1 377 пациентов с подтвержденным коронавирусом нового типа нет каких-либо клинических проявлений болезни.
В общей сложности с начала пандемии в России выявили 932 493 случая заражения.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.