В ВОЗ сообщили о новой стадии пандемии COVID-19 в Азиатско-Тихоокеанском регионе
18 августа 2020, 07:57[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Директор бюро Всемирной организации здравоохранения в Западно-Тихоокеанском регионе Такэси Касаи в рамках пресс-конференции сообщил, что пандемия коронавируса нового типа в Азиатско-Тихоокеанском регионе вошла в новую стадию.
По словам Такэси Касаи, на данной стадии страны все больше увеличивают возможности по минимизации ущерба для экономики и повседневной жизни. Это становится возможным благодаря ранней диагностике и быстрому реагированию. Также люди придерживаются особых мер, чтобы не допустить распространения инфекции.
По словам директора бюро ВОЗ в Западно-Тихоокеанском регионе, превентивные меры уже стали частью "новой повседневности".
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.