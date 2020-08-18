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В ВОЗ сообщили о новой стадии пандемии COVID-19 в Азиатско-Тихоокеанском регионе

, 07:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

В ВОЗ сообщили о новой стадии пандемии COVID-19 в Азиатско-Тихоокеанском регионе
COVID-19, pixabay.com

Директор бюро Всемирной организации здравоохранения в Западно-Тихоокеанском регионе Такэси Касаи в рамках пресс-конференции сообщил, что пандемия коронавируса нового типа в Азиатско-Тихоокеанском регионе вошла в новую стадию.

По словам Такэси Касаи, на данной стадии страны все больше увеличивают возможности по минимизации ущерба для экономики и повседневной жизни. Это становится возможным благодаря ранней диагностике и быстрому реагированию. Также люди придерживаются особых мер, чтобы не допустить распространения инфекции.

По словам директора бюро ВОЗ в Западно-Тихоокеанском регионе, превентивные меры уже стали частью "новой повседневности".

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