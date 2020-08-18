Историк объяснил, почему Трамп назвал Путина «шахматистом мирового уровня»

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18 августа 2020, 11:28 [ «Аргументы Недели» ]

президент США Дональд Трамп, Kevin Dietsch - Pool via CNP/Consolidated News Photos

Доктор исторических наук Алексей Подберезкин во вторник прокомментировал слова президента США Дональда Трампа, который назвал лидеров России, Китая, Турции и КНДР "шахматистами мирового уровня".

Трамп также заметил, что кандидат на пост президента Соединенных Штатов от Демократической партии Джо Байден не сможет тягаться с вышеуказанными политиками.

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО, историк Алексей Подберезкин в беседе с Радио Sputnik заметил, что американский лидер просто назвал вещи своими именами, поскольку сам является реалистичным человеком, который "идет от бизнеса". Эксперт уточнил, что Трамп понимает, что о результатах работы Путина на посту президента России говорит то, каких успехов страна достигла за последние десятилетия. Подберезкин заметил, что глава РФ сформировался как политик в реальной жесткой конкуренции и доказал, что способен побеждать в самых сложных ситуациях.