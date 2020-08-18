Трамп назвал Путина, Си Цзиньпина и Эрдогана «шахматистами мирового класса» и предостерег Байдена

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18 августа 2020, 07:02 [ «Аргументы Недели» ]

Дональд Трамп, фото из соцсети

Президент США Дональд Трамп назвал российского президента Владимира Путина «шахматистом мирового класса» наряду с председателем Китайской народной республики Си Цзиньпином, президентом Турции Эрдоганом и лидером КНДР Ким Чен Ыном.

По мнению Трампа, главный политический соперник на выборах президента США Джозеф Байден не сможет работать с ними на равных в случае победы, - сообщает kp.ru.

Выступая 18 августа перед своими сторонниками в штате Висконсин, Трамп пояснил, что Байден не сможет с работать с лидерами России, Китая и Турции на равных, так как даже его лучшие годы в политике не были замечательными.

Напомним, Трамп придумал своему предшественнику на посту президента США Барака Обамы и работавшего с ним вице-президента Джо Байдена одно прозвище, он назвал политиков «Обайден».

Выборы президента США пройдут в ноябре 2020 года.