Илон Маск впервые вошел в топ-4 богатейших людей планеты

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18 августа 2020, 10:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Bloomberg

Илон Маск, Dennis Van Tine/Geisler-Fotopres

Основатель компаний Tesla и SpaceX, американский бизнесмен Илон Маск впервые вошел в топ-4 богатейших людей мира. Вчера акции Tesla подорожали и увеличили состояние предпринимателя почти на 8 млрд долларов.

Теперь состояние Илона Маска составляет 84,8 млрд долларов. Он обошел президента группы Louis Vuitton Moët Hennessy Бернара Арно в списке самых богатых людей планеты.

На первом месте по-прежнему находится глава компании Amazon Джефф Безос, состояние которого оценивается в 188 млрд долларов, на второй строчке расположился основатель Microsoft Билл Гейтс (121 млрд долларов). Третью позицию занял основатель Facebook Марк Цукерберг (99 млрд долларов).