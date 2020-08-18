Илон Маск впервые вошел в топ-4 богатейших людей планеты
18 августа 2020, 10:12[ «Аргументы Недели» ]Источник: Bloomberg
Основатель компаний Tesla и SpaceX, американский бизнесмен Илон Маск впервые вошел в топ-4 богатейших людей мира. Вчера акции Tesla подорожали и увеличили состояние предпринимателя почти на 8 млрд долларов.
Теперь состояние Илона Маска составляет 84,8 млрд долларов. Он обошел президента группы Louis Vuitton Moët Hennessy Бернара Арно в списке самых богатых людей планеты.
На первом месте по-прежнему находится глава компании Amazon Джефф Безос, состояние которого оценивается в 188 млрд долларов, на второй строчке расположился основатель Microsoft Билл Гейтс (121 млрд долларов). Третью позицию занял основатель Facebook Марк Цукерберг (99 млрд долларов).
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