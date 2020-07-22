Илона Маска пригласили в музей космонавтики, расположенный в Калуге

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22 июля 2020, 18:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Илон Маск, Ding Ting/Xinhua

Знаменитого американского предпринимателя Илона Маска, который является основателем компаний SpaceX и Tesla, пригласили посетить Музей истории космонавтики имени Циолковского, который находится в Калуге.

Врио губернатора Калужской области Владислав Шапша заявил, что Калуга является родиной космонавтики. Он напомнил, что город посещали многие известные люди. Подчеркивается, что в Калуге ждут всех, кто имеет отношение к космосу, в частности, Илона Маска. "Приглашаем", – подчеркнул Шапша.

Директор местного музея истории космонавтики Наталья Абакумова заметила, что американский бизнесмен часто цитирует русского изобретателя, основоположника теоретической космонавтики Константина Циолковского.