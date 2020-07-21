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Илон Маск впервые вошел в пятерку богатейших людей мира по версии Forbes

, 07:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Forbes

Илон Маск впервые вошел в пятерку богатейших людей мира по версии Forbes
Илон Маск, Javier Rojas/Keystone Press Agency
Во вторник, 21 июля, стало известно, что американский предприниматель, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск впервые вошел в пятерку самых богатых людей мира по версии журнала Forbes.
Состояние Маска, согласно информации издания, составляет 74,2 миллиарда долларов. Интересно, что в середине марта текущего года Илон Маск располагался на 31-ой строчке списка Forbes. С того момента его состояние увеличилось почти в три раза, а акции компании Tesla с начала года стали дороже почти на 300%.
Первые четыре места списка богатейших людей мира занимают глава компании Amazon Джефф Безос с состоянием в 189 миллиардов долларов, глава Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернар Арно (113, 8 миллиарда долларов), основатель Microsoft Билл Гейтс (113,4 миллиарда долларов) и основатель Facebook Марк Цукерберг (90,3 миллиарда долларов).
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