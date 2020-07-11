Внук Сергея Королёва предоставил подробности беседы с Илоном Маском

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11 июля 2020, 12:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Звезда

Илон Маск, Kristin Callahan/Keystone Press Agency

Внук советского академика и ракетостроителя Сергея Королёва Андрей в субботу, 11 июля, предоставил подробности разговора с американским бизнесменом, основателем компаний SpaceX и Tesla Илоном Маском.

Ранее Маск сообщил на своей страничке в соцсети о беседе с семьей конструктора.

По словам Андрея Королёва, семья академика написала Илону Маску после успешного запуска корабля SpaceX Crew Dragon на орбиту Земли. Через некоторое время после этого с родными учёного связался секретарь предпринимателя и предложил побеседовать с ним по видеосвязи.

Внук ракетостроителя уточнил, что разговор длился около 20 минут. Андрей Королёв назвал Илона Маска очень весёлым, приятным и позитивным человеком, который с огромным уважением относится к памяти советского учёного и считает его одним из величайших инженеров и выдающихся людей своего времени.