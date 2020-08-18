79 человек стали жертвами августовского зноя в Токио

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18 августа 2020, 09:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Токио. Фото: pixabay.com

В Токио с начала августа из-за жаркой погоды умерли не менее 79 человек.

Сообщается, что более 80% умерших – люди в возрасте 70 лет и старше, причем, многие скончались в своих домах и квартирах, где не были установлены кондиционеры.

В японском городе Хамамацу, который находится в центральной части страны, температура воздуха днем достигает 41,1 градуса – это повторение исторического температурного рекорда, установленного два года назад. В столице Японии на этой неделе столбик термометра поднялся до 36 градусов.

Ранее сообщалось, что коронавирус подтолкнул японцев к роботизации медицины и сферы услуг.