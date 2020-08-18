Российскую вакцину от COVID-19 в Испании ошибочно назвали «советской»

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18 августа 2020, 07:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

вакцина, Cadu Rolim/Keystone Press Agency

Глава испанского координационного центра предупреждений и чрезвычайных ситуаций Фернандо Симон в рамках пресс-конференции оговорился и сообщил, что вакцину от COVID-19 разработали в СССР.

Он также произнес в своей речи следующую фразу: "...информация, которая есть о советских исследованиях…". Данная оговорка стала предметом для многочисленных шуток в сети. В частности, пользователь Twitter Жан Торре отметил, что главе координационного центра предупреждений и чрезвычайных ситуаций следовало также "высказаться о Пруссии и Австро-Венгрии".

Мигель Анхель Альфонсо в свою очередь заметил: "Фернандо Симон только что заявил, что Европейское агентство лекарственных средств "изучает вакцину Советского Союза". Какое легендарное лето".