Российскую вакцину от COVID-19 в Испании ошибочно назвали «советской»
18 августа 2020, 07:49[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Глава испанского координационного центра предупреждений и чрезвычайных ситуаций Фернандо Симон в рамках пресс-конференции оговорился и сообщил, что вакцину от COVID-19 разработали в СССР.
Он также произнес в своей речи следующую фразу: "...информация, которая есть о советских исследованиях…". Данная оговорка стала предметом для многочисленных шуток в сети. В частности, пользователь Twitter Жан Торре отметил, что главе координационного центра предупреждений и чрезвычайных ситуаций следовало также "высказаться о Пруссии и Австро-Венгрии".
Мигель Анхель Альфонсо в свою очередь заметил: "Фернандо Симон только что заявил, что Европейское агентство лекарственных средств "изучает вакцину Советского Союза". Какое легендарное лето".
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