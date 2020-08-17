Глава Евросовета призвал страны ЕС не вмешиваться во внутренние дела Белоруссии
17 августа 2020, 21:27[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Глава Европейского совета Шарль Мишель в понедельник в рамках своего приглашения лидеров стран Европы на саммит, который должен состояться 19 августа, призвал страны не вмешиваться в дела Белоруссии.
Шарль Мишель подчеркнул, что народ Белоруссии имеет право самостоятельно определять свое будущее. Для обеспечения этого процесса, по его мнению, следует прекратить насилие и перейти к мирному и инклюзивному диалогу.
Глава Евросовета добавил, что белорусские власти "должны отражать волю народа", а постоянного вмешательства в дела страны быть не должно.
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