Глава Евросовета призвал страны ЕС не вмешиваться во внутренние дела Белоруссии

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17 августа 2020, 21:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

флаг ЕС, pixabay.com

Глава Европейского совета Шарль Мишель в понедельник в рамках своего приглашения лидеров стран Европы на саммит, который должен состояться 19 августа, призвал страны не вмешиваться в дела Белоруссии.

Шарль Мишель подчеркнул, что народ Белоруссии имеет право самостоятельно определять свое будущее. Для обеспечения этого процесса, по его мнению, следует прекратить насилие и перейти к мирному и инклюзивному диалогу.

Глава Евросовета добавил, что белорусские власти "должны отражать волю народа", а постоянного вмешательства в дела страны быть не должно.