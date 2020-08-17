Генсек ООН призвал руководство Белоруссии «услышать обеспокоенности народа»

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17 августа 2020, 19:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

флаг ООН, pixabay.com

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш в понедельник, 17 августа, призвал действующее руководство Белоруссии услышать "обеспокоенности народа" своей страны.

Соответствующую информацию предоставил ранее сегодня в рамках брифинга официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Подчеркивается, что генеральный секретарь организации убежден, что подавление протестов в Белоруссии – это не решение проблемы.

Ранее сегодня в Минске началась несанкционированная акция протеста. На площади Независимости собрались несколько тысяч человек.