Тысячи протестующих собрались на площади Независимости в Минске

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17 августа 2020, 19:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

протест в Белоруссии, twitter.com/ilyapahomov

Вечером в понедельник, сторонники белорусской оппозиции собирались на площади Независимости в Минске. Согласно последней информации журналистов, в акции участвуют несколько тысяч человек.

Уточняется, что люди, собравшиеся на площади Независимости, поют протестные песни и скандируют лозунги. Ранее сегодня сообщалось, что акция не была согласована с властями Минска.

Напомним, массовые протесты оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после того, как в стране состоялись выборы президента, на которых победил действующий глава республики Александр Лукашенко. Согласно данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов.