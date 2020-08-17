Тысячи протестующих собрались на площади Независимости в Минске
17 августа 2020, 19:40[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Вечером в понедельник, сторонники белорусской оппозиции собирались на площади Независимости в Минске. Согласно последней информации журналистов, в акции участвуют несколько тысяч человек.
Уточняется, что люди, собравшиеся на площади Независимости, поют протестные песни и скандируют лозунги. Ранее сегодня сообщалось, что акция не была согласована с властями Минска.
Напомним, массовые протесты оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после того, как в стране состоялись выборы президента, на которых победил действующий глава республики Александр Лукашенко. Согласно данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов.
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