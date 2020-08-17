Несанкционированная акция протеста началась у Дома правительства в Минске
17 августа 2020, 18:29[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
В понедельник вечером, 17 августа, у Дома правительства Белоруссии в Минске собираются граждане для участия в несанкционированной акции протеста. Данную информацию предоставили журналисты.
Начало акции против действующей власти было намечено на 18.00 (совпадает с московским временем), однако пока людей на площади Независимости немного. Активисты принесли с собой плакаты с оппозиционным лозунгами, а также бело-красно-белые флаги.
Отмечается, что центральные входы в Дом правительства заблокированы при помощи металлических ограждений, подойти к ним вплотную нельзя. На площади находятся сотрудники милиции. Акция не была согласована с властями Минска.
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