Несанкционированная акция протеста началась у Дома правительства в Минске

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17 августа 2020, 18:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

протест в Белоруссии, Ulf Mauder/dpa

В понедельник вечером, 17 августа, у Дома правительства Белоруссии в Минске собираются граждане для участия в несанкционированной акции протеста. Данную информацию предоставили журналисты.

Начало акции против действующей власти было намечено на 18.00 (совпадает с московским временем), однако пока людей на площади Независимости немного. Активисты принесли с собой плакаты с оппозиционным лозунгами, а также бело-красно-белые флаги.

Отмечается, что центральные входы в Дом правительства заблокированы при помощи металлических ограждений, подойти к ним вплотную нельзя. На площади находятся сотрудники милиции. Акция не была согласована с властями Минска.