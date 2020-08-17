В ЦИК Белоруссии заявили, что оснований для признания выборов недействительными нет

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17 августа 2020, 18:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

президент Белоруссии Александр Лукашенко, Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

В Центральной избирательной комиссии Белоруссии в понедельник заявили, что оснований для признания выборов президента страны недействительными по итогам подсчета голосов на ряде участков нет.

Уточняется, что заявителями не представлено в ЦИК данных, говорящих о том, что участковыми комиссиями результаты выборов президента Белоруссии были установлены неправильно. Подчеркивается также, что поводами к удовлетворению жалоб не могут служить доводы, носящие "предположительный характер".

Отмечается, что оснований для пересчета голосов в рамках выборов белорусского лидера не имеется.