В ЦИК Белоруссии заявили, что оснований для признания выборов недействительными нет
17 августа 2020, 18:06[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
В Центральной избирательной комиссии Белоруссии в понедельник заявили, что оснований для признания выборов президента страны недействительными по итогам подсчета голосов на ряде участков нет.
Уточняется, что заявителями не представлено в ЦИК данных, говорящих о том, что участковыми комиссиями результаты выборов президента Белоруссии были установлены неправильно. Подчеркивается также, что поводами к удовлетворению жалоб не могут служить доводы, носящие "предположительный характер".
Отмечается, что оснований для пересчета голосов в рамках выборов белорусского лидера не имеется.
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