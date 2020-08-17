Трамп впервые высказался о протестах в Белоруссии

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17 августа 2020, 17:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Reuters

президент США Дональд Трамп, CNP/AdMedia

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в понедельник, 17 августа, впервые высказался о протестах в Белоруссии, которые начались после президентских выборов, состоявшихся 9 августа.

Дональд Трамп назвал ситуацию, сложившуюся в Белоруссии, ужасной. По словам американского лидера, Вашингтон внимательно следит за происходящим в республике. Отметим, что ранее глава США не комментировал происходящее на белорусской территории.

Напомним, согласно данным ЦИК, действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко набрал на выборах 80,1% голосов.