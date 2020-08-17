Трамп впервые высказался о протестах в Белоруссии

17 августа 2020, 17:48[ «Аргументы Недели» ]Источник: Reuters
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в понедельник, 17 августа, впервые высказался о протестах в Белоруссии, которые начались после президентских выборов, состоявшихся 9 августа.
Дональд Трамп назвал ситуацию, сложившуюся в Белоруссии, ужасной. По словам американского лидера, Вашингтон внимательно следит за происходящим в республике. Отметим, что ранее глава США не комментировал происходящее на белорусской территории.
Напомним, согласно данным ЦИК, действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко набрал на выборах 80,1% голосов.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.