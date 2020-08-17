CNN: Выбор, стоящий перед Путиным в Беларуси, очень сложный и рискованный

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17 августа 2020, 15:58 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ] Источник: CNN

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Белорусский президент Александр Лукашенко был особенным в монументальных переменах, которые прокатились по бывшему Советскому Союзу – в течение 26 лет он оставался выдающейся фигурой в своей стране. За это время стареющие центральноазиатские диктаторы умерли или отошли в сторону, президент России Владимир Путин пережил олигархов, диссидентов и санкции, а соседняя Украина пережила две революции и гражданскую войну.

Но два телефонных звонка с Путиным, которые были инициированы Лукашенко после нескольких дней беспрецедентных протестов после весьма спорных президентских выборов и насилия со стороны полиции, знаменуют собой поворотный момент. Это напоминает события 2014 года в Киеве, когда относительно локализованный конфликт погрузил всю Европу в кризис.

В своем субботнем обращении оба президента договорились о «регулярных контактах на различных уровнях и стремлении к укреплению союзнических отношений». Но как бы сильно Лукашенко ни настаивал на автономии Беларуси, именно в этот момент он прекратил свои беспорядочные ухаживания за Европейским Союзом и прямо обратился к своему более жесткому восточному соседу, чтобы тот выручил его. Следующий шаг – это шаг Путина, но он не очевиден и не прост. Вот некоторые из его вариантов.

1. Полномасштабная военная интервенция России в Беларусь.

Ядерный вариант, который маловероятен. Путин может решить, что введение маленьких зеленых человечков, замеченных на Украине, или даже российских вооруженных сил или полиции окончательно установит его контроль над жизненно важным соседом. Беларусь необходима Путину для обеспечения региональной безопасности. В обороне это территориальный буфер между НАТО и Польшей. Кроме того, она обеспечивает доступ к Сувалкскому ущелью – участку земли от Беларуси до российского Калининграда, который, как часто опасаются в НАТО, Россия может наводнить танками, отрезав прибалтийских членов военного альянса от остальной части европейского западного материка.

Путин, вероятно, думает, что белорусы чувствуют достаточную близость к своему властному соседу, что россияне могут «освободить» Беларусь от Лукашенко, прознанного «последним диктатором Европы». Но это повлечет за собой два огромных риска. Во-первых, российские войска могли бы просто разжечь антиправительственные протесты. Это не очень хорошо для российского режима, опасающегося собственной непопулярности и периодических протестов в крупных городах. Во-вторых, это риск санкций и ответной реакции Запада. Российская экономика может не выдержать дальнейшего давления. Короче говоря, от марша российской бронетехники на Минск можно потерять больше, чем выиграть.

2. Быть немного умнее танков.

Кремль – мастер медленной игры и неожиданных ходов. Освобождение Беларусью более 30 российских пленных, обвиняемых в наемничестве, сопровождалось комментарием Кремля о том, что «соответствующие ведомства» двух стран – спецслужбы – теперь тесно сотрудничают. В ближайшие месяцы эта молчаливая жестокость вкупе с медленным падением протестного энтузиазма может одержать верх.

3. Сказать Лукашенко, что пора уходить, и попытаться самим справиться с последствиями.

Это очень рискованно. Кремль, по сути, будет наделять полномочиями возглавляемую Светланой Тихановской оппозицию, и может надеяться, что прочные связи с Россией, с которой Беларусь тесно связана экономически и социально, означают, что любое будущее правительство будет стремиться к теплым отношениям с Москвой. Но на карте серьезный кризис, связанный с падением еще одного диктатора. Любое новое белорусское правительство, скорее всего, обратится на запад к ЕС за немедленной помощью и ратификацией. Есть слишком много вероятных недостатков и рисков, чтобы сделать падение Лукашенко, без тщательно спланированной альтернативы, привлекательным.

4. Призвать к новым выборам и выдвинуть собственного кандидата от России.

Выборы успокоили бы протесты, а новый кандидат в президенты мог бы успокоить белорусские спецслужбы и элиту, что они все еще могут удерживать рычаги власти. Однако Москва может также опасаться, что уступки, такие как новое голосование, могут побудить толпу к более широким требованиям. А мысль протестующих о том, что и новые выборы сфальсифицированы, вернуло бы кризис в исходное положение.

5. Ничего не делать, неделю или две.

Протестные движения ослабнут, как только насилие спецназа утихнет, синяки протестующих исчезнут, и обычные заботы станут более важными. Практические соображения преобладают над идеологией, когда население десятилетиями имеет дело с коррумпированным и репрессивным правительством. Важность рабочих мест и зарплат станет очевидной, когда эйфория от свободы самовыражения и бунта начнет угасать. Лидер протестующих в настоящее время находится в Литве, и поэтому со временем толпе может не хватить концентрации и мотивации. Учитывая, насколько несовершенны остальные четыре вышеперечисленных варианта, это может быть лучшим выбором для Путина.