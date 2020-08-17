В Долине Смерти зарегистрировали самую высокую температуру на планете

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17 августа 2020, 20:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: CBS

Долина Смерти, pixabay.com

В Долине Смерти – межгорной впадине в районе пустыни Мохаве в американском штате Калифорния – в минувшее воскресенье была зарегистрирована самая высокая температура на планете за всю историю.

Согласно последней информации, температура воздуха в Долине Смерти накануне поднялась до 54,4 градуса Цельсия. Если этот показатель подтвердится, что он станет рекордным для Соединенных Штатов Америки с 1913 года, а, вероятно, и самым высоким из когда-либо регистрировавшихся в мире.

Прежний температурный рекорд, также в Долине Смерти, был установлен 107 лет назад, когда воздух прогрелся до плюс 56,5 градуса Цельсия, однако этот показатель не был "задокументирован". Именно поэтому самой жаркой температурой на планете принято считать плюс 54 градуса, зарегистрированные в 2013 году в том же месте.