Экстремальная жара возвращается на Кубань

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6 августа 2020, 18:13 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Почти сорокаградусная жара возвращается на Кубань. В ближайшие дни столбики термометров на Черноморском побережье края поднимутся до отметок +37°С. Главное управление МЧС по Краснодарскому краю предупреждает жителей и гостей региона о возможных ЧС, связанных с увеличением количества лесных пожаров, возгораниями на объектах экономики, в населенных пунктах и сельхозугодиях.

По данным краевого гидрометцентра, в пятницу, 7 августа, а также в субботу, 8 августа, на Черноморском побережье края воздух прогреется до 37-38 градусов, сильная жара – до +38°С, ожидается на участке побережья в районе Анапа-Джубга.

В региональном МЧС напоминают кубанцам и гостям края о необходимости соблюдать меры пожарной безопасности, а также позаботиться о своем здоровье и без особой нужды постараться не выходить на улицу в самые жаркие часы от полудня до 15:00.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо набрать номер «101» - единый номер пожарных и спасателей, или 8(861) 268-64-40 - телефон доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.