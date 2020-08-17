В Мексике произошло землетрясение

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17 августа 2020, 20:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Геологическая служба США

трещина, pixabay.com

В понедельник, 17 августа, стало известно, что на севере Мексики случилось землетрясение. Согласно последней информации специалистов, магнитуда подземных толчков составила 5,1 балла по шкале Рихтера.

Данные о землетрясении предоставили сегодня вечером сотрудники Геологической службы Соединенных Штатов Америки.

Подчеркивается, что эпицентр подземных толчков располагался в 88 километрах к юго-востоку от мексиканского города Манеадеро. Очаг землетрясения залегал на глубине 16,2 километра. Информации о пострадавших или разрушениях пока не поступало.