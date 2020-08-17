Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

В Мексике произошло землетрясение

, 20:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Геологическая служба США

В Мексике произошло землетрясение
трещина, pixabay.com

В понедельник, 17 августа, стало известно, что на севере Мексики случилось землетрясение. Согласно последней информации специалистов, магнитуда подземных толчков составила 5,1 балла по шкале Рихтера.

Данные о землетрясении предоставили сегодня вечером сотрудники Геологической службы Соединенных Штатов Америки.

Подчеркивается, что эпицентр подземных толчков располагался в 88 километрах к юго-востоку от мексиканского города Манеадеро. Очаг землетрясения залегал на глубине 16,2 километра. Информации о пострадавших или разрушениях пока не поступало.

ЕТ

В мире

Глава Евросовета призвал страны ЕС не вмешиваться во внутренние дела Белоруссии

Глава Евросовета призвал страны ЕС не вмешиваться во внутренние дела Белоруссии

Глава Европейского совета Шарль Мишель в понедельник в рамках своего приглашения лидеров стран Европы на саммит, который должен состояться 19 августа, призвал страны не вмешиваться в дела Белоруссии.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью