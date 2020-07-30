Землетрясение произошло в Калифорнии

Аргументы Недели → В мире 13+

30 июля 2020, 15:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Геологическая служба США

Лос-Анджелес, pixabay.com

Днем в четверг, 30 июля, стало известно, что на территории американского штата Калифорния, недалеко от Лос-Анджелеса, произошло землетрясение. Магнитуда подземных толчков составляла 4,2 балла.

Специалисты Геологической службы США (USGS) сообщили, что землетрясение было зафиксировано в 11.29 по времени UTC (14.29 по Москве). Эпицентр подземных толчков находился в 33 километрах к северо-востоку от Лос-Анджелеса. Установлено, что очаг залегал на глубине 7,9 километра.

К настоящему моменту данных о разрушениях или жертвах в результате землетрясения не поступало.