Землетрясение произошло в Калифорнии

Днем в четверг, 30 июля, стало известно, что на территории американского штата Калифорния, недалеко от Лос-Анджелеса, произошло землетрясение. Магнитуда подземных толчков составляла 4,2 балла.
Специалисты Геологической службы США (USGS) сообщили, что землетрясение было зафиксировано в 11.29 по времени UTC (14.29 по Москве). Эпицентр подземных толчков находился в 33 километрах к северо-востоку от Лос-Анджелеса. Установлено, что очаг залегал на глубине 7,9 километра.
К настоящему моменту данных о разрушениях или жертвах в результате землетрясения не поступало.
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