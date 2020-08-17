В Минздраве Белоруссии сообщили о двух погибших во время акций протеста в стране

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17 августа 2020, 19:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

протест в Белоруссии, Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Глава Министерства здравоохранения Белоруссии вечером в понедельник, 17 августа, сообщил врачам, собравшимся перед зданием ведомства, что за время акций протеста в стране погибли два человека.

Уточняется, что первым погибшим стал Александр Тарайковский, в которого, согласно данным МВД, могли стрелять из "нелетального" оружия, поскольку при подавлении протестов в Белоруссии огнестрельное оружие не использовалось.

Второй участник протестов был доставлен в больницу из изолятора временного содержания в Гомеле, поскольку у него внезапно ухудшилось самочувствие. Через некоторое время он скончался. Известно, что мужчину ранее арестовали на 10 суток.

Глава Минздрава уточнил, что больницах по-прежнему находятся 158 человек, у троих из них травмы тяжелые.