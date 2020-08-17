Грузия продлила запрет на регулярное авиасообщение до конца сентября

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17 августа 2020, 19:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

крыло самолета, pixabay.com

Агентство гражданской авиации Грузии в понедельник сообщило, что власти страны приняли решение продлить запрет на регулярное авиасообщение до 30 сентября. Ранее он действовал до 31 августа.

Подчеркивается, что ограничения не распространяются на те страны, с которыми Грузия осуществляет международное авиасообщение. Речь идет о Германии, Франции и Латвии.

В заявлении Агентства гражданской авиации Грузии уточняется, что решение о постепенном восстановлении регулярного авиасообщения по другим направлениям будет приниматься руководством страны позже с учетом эпидемиологической ситуации в каждом отдельно взятом государстве.