Грузия продлила запрет на регулярное авиасообщение до конца сентября
17 августа 2020, 19:07[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Агентство гражданской авиации Грузии в понедельник сообщило, что власти страны приняли решение продлить запрет на регулярное авиасообщение до 30 сентября. Ранее он действовал до 31 августа.
Подчеркивается, что ограничения не распространяются на те страны, с которыми Грузия осуществляет международное авиасообщение. Речь идет о Германии, Франции и Латвии.
В заявлении Агентства гражданской авиации Грузии уточняется, что решение о постепенном восстановлении регулярного авиасообщения по другим направлениям будет приниматься руководством страны позже с учетом эпидемиологической ситуации в каждом отдельно взятом государстве.
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