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Власти Казахстана готовы возобновить авиасообщение с Россией с 17 августа

, 14:55 [ «Аргументы Недели» ]

Власти Казахстана готовы возобновить авиасообщение с Россией с 17 августа
аэродром, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Власти Казахстана готовы возобновить авиасообщение с Россией с 17 августа. Министерство индустрии и инфраструктурного развития республики сообщило о готовности Казахстана начать выполнять перевозки пассажиров, прерванные из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, с семью странами, включая Россию.

Предполагается, что с ближайшего понедельника, 17 августа, граждане Казахстана смогут летать в Россию, Объединенные Арабские Эмираты, Белоруссию, Германию, Нидерланды, Египет и Украину. Авиарейсы будут осуществляться на основе действующих межправительственных соглашений о воздушном сообщении. Расписание рейсов и информация о ценах на билеты появится на сайтах авиакомпаний, - сообщает ФБА "Экономика сегодня".

ИЧ

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