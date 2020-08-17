Генсек НАТО: альянс поддерживает суверенитет и независимость Белоруссии

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17 августа 2020, 18:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

генсек НАТО Йенс Столтенберг, Xinhua/Keystone Press Agency

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в понедельник, 17 августа, заявил, что НАТО не представляет угрозы для Белоруссии и поддерживает суверенитет и независимость страны.

Столтенберг подчеркнул, что альянс не представляет угрозы для Белоруссии и не наращивает присутствия на территории региона. Генсек НАТО заметил, что организация остается бдительной, ограничивается обороной и готова сдерживать любую агрессию в отношении союзников по Североатлантическому альянсу.

Напомним, что накануне белорусский лидер Александр Лукашенко заявил о войсках НАТО, которые якобы наращивают военную мощь на границах страны.