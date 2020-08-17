Генсек НАТО: альянс поддерживает суверенитет и независимость Белоруссии
17 августа 2020, 18:14[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в понедельник, 17 августа, заявил, что НАТО не представляет угрозы для Белоруссии и поддерживает суверенитет и независимость страны.
Столтенберг подчеркнул, что альянс не представляет угрозы для Белоруссии и не наращивает присутствия на территории региона. Генсек НАТО заметил, что организация остается бдительной, ограничивается обороной и готова сдерживать любую агрессию в отношении союзников по Североатлантическому альянсу.
Напомним, что накануне белорусский лидер Александр Лукашенко заявил о войсках НАТО, которые якобы наращивают военную мощь на границах страны.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.