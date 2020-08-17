Журналист Гордон назвал способ вернуть ДНР и ЛНР в состав Украины без войны
17 августа 2020, 17:35[ «Аргументы Недели» ]
Киевский журналист Дмитрий Гордон поведал, как без войны вернуть в состав Украины территории, которые контролируют власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР. По данному вопросу Гордон высказался на видео, размещенном на его YouTube-канале.
По словам журналиста, Украине необходимо создать экономику, которая превзойдет российскую.
«Только экономика. Чтобы люди увидели, что там, где они раньше были, лучше, чем там, где они есть сейчас», - отметил Дмитрий Гордон.
Киевские власти обвиняют Москву в «оккупации» части Донбасса. Руководство РФ подобные утверждения отрицает.
Ранее сообщалось, что в зоне вооруженного конфликта на востоке Украины от пули снайпера погиб боец Народной милиции ЛНР.
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