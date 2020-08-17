Журналист Гордон назвал способ вернуть ДНР и ЛНР в состав Украины без войны

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17 августа 2020, 17:35 [ «Аргументы Недели» ]

Пророссийские активисты возле Донецкой администрации весной 2014-го, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Киевский журналист Дмитрий Гордон поведал, как без войны вернуть в состав Украины территории, которые контролируют власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР. По данному вопросу Гордон высказался на видео, размещенном на его YouTube-канале.

По словам журналиста, Украине необходимо создать экономику, которая превзойдет российскую.

«Только экономика. Чтобы люди увидели, что там, где они раньше были, лучше, чем там, где они есть сейчас», - отметил Дмитрий Гордон.

Киевские власти обвиняют Москву в «оккупации» части Донбасса. Руководство РФ подобные утверждения отрицает.

Ранее сообщалось, что в зоне вооруженного конфликта на востоке Украины от пули снайпера погиб боец Народной милиции ЛНР.