МИД Грузии опроверг сообщения о выезде сына Лукашенко из Белоруссии

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17 августа 2020, 17:20 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

В МИДе Грузии опровергли сообщения о том, что сын Александра Лукашенко Николай уехал из Белоруссии.

Грузинский телеканал «МтавАри архи» 16 августа сообщил о вылете из Тбилиси в Минск самолета, который используют грузинские политики, чиновники и президент Грузии.

По данным телеканала, на борту находилось восемь человек. Спустя час после приземления в Минске, самолет вылетел обратно в Тбилиси. Комментируя этот рейс генеральный директор канала Ника Гварамия предположил, что из Минска вывезли младшего сына президента Белоруссии Александра Лукашенко.

В понедельник, 17 августа, МИД Грузии сообщил, что правительственный самолет привозил в Белоруссию посла Валерия Кварахцелия, так как из-за закрытых границ сделать это обычным самолетом было невозможно.

В грузинском МИД утверждают, что на борту самолета посла Грузии Николая Лукашенко не было.

Сегодня младшего сына Лукашенко Николая видели вместе с отцом на "Минском заводе колесных тягачей", - сообщается на сайте "Эхо Москвы".

Лукашенко часто берет с собой младшего сына на мероприятия разного уровня.

Напомним, один из сыновей белорусского президента Александра Лукашенко и генеральный прокурор Белоруссии Александр Конюк принесли свои извинения россиянам, которых задержали под Минском перед выборами и объявили бойцами частной военной компании (ЧВК) Вагнера.