Российский Су-27 перехватил самолет ВВС США над Балтийским морем
17 августа 2020, 16:41[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
В Национальном центре управления обороной Российской Федерации в понедельник, 17 августа, сообщили о перехвате истребителем Су-27СМ самолета-разведчика ВВС США над акваторией Балтийского моря.
Российские РЛС зафиксировали над нейтральными водами Балтийского моря воздушную цель, которая приближалась к границе РФ. Истребитель Су-27СМ из дежурных сил Балтийского флота поднялся в воздух и с безопасного расстояния идентифицировал цель, которой оказался стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США.
После разворота американского летательного аппарата от государственной границы России истребитель вернулся на аэродром базирования.
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