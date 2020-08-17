Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Российский Су-27 перехватил самолет ВВС США над Балтийским морем

, 16:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Российский Су-27 перехватил самолет ВВС США над Балтийским морем
морской бинокль, pixabay.com

В Национальном центре управления обороной Российской Федерации в понедельник, 17 августа, сообщили о перехвате истребителем Су-27СМ самолета-разведчика ВВС США над акваторией Балтийского моря.

Российские РЛС зафиксировали над нейтральными водами Балтийского моря воздушную цель, которая приближалась к границе РФ. Истребитель Су-27СМ из дежурных сил Балтийского флота поднялся в воздух и с безопасного расстояния идентифицировал цель, которой оказался стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США.

После разворота американского летательного аппарата от государственной границы России истребитель вернулся на аэродром базирования.

ЕТ

В мире

Эксперт из Белоруссии предрек возможную гибель столкнувшегося с протестами Лукашенко

Эксперт из Белоруссии предрек возможную гибель столкнувшегося с протестами Лукашенко

Александра Лукашенко, столкнувшегося с массовыми протестами после выборов президента, может ждать гибель. С таким прогнозом в разговоре со СМИ выступил Кирилл Аверьянов-Минский, политолог из Белоруссии.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью