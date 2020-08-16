Российский истребитель Су-27 перехватил над Черным морем итальянский самолет

Аргументы Недели → В мире 13+

16 августа 2020, 13:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Су-27СМ, mil.ru

Истребитель Су-27СМ поднимался в воздух над Черным морем с целью опознания приближающегося к границе Российской Федерации самолета. Впоследствии выяснилось, что воздушное судно принадлежало ВМС Италии.

В Национальном центре управления обороной в воскресенье, 16 августа, уточнили, что истребитель из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа поднялся воздух, приблизился на безопасное расстояние к самолету и определил, что это воздушное судно базовой патрульной авиации "Атлантик" ВМС Италии.

Су-27СМ выполнил сопровождение иностранного летательного аппарата, а затем вернулся на аэродром.