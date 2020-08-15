Истребитель СУ-27 поднялся на перехват самолета-шпиона ВМС США над Черным морем

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15 августа 2020, 20:31 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Фото: Telegram-канал ИнформБюро ЮФО

Российский истребитель Су-27 был поднят в воздух для контроля полета самолета-разведчика США над Черным морем. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

Как уточнили в ведомстве, воздушную цель над нейтральными водами обнаружили российские радиолокационные средства. Иностранный самолет приближался к Государственной границе РФ. Для сопровождения объекта в воздух был поднят российский истребитель Су-27. Он приблизился на безопасное расстояние к воздушной цели и идентифицировал ее как самолет радиотехнической разведки ЕР-3Е «Ариес» ВМС США.

Су-27 сопровождал полет американского разведчика некоторое время, проконтролировал разворот объекта и вернулся на аэродром базирования. Нарушения границ РФ допущено не было, сообщили в Национальный центр управления обороной.

Напомним, в течение недели российский Су-27 еще трижды поднимался в воздух на перехват американских самолетов, совершавших пролет над Черным морем в непосредственной близости от границ РФ. Так, 7 августа российские средства контроля воздушного пространства зафиксировали два иностранных самолета над нейтральными водами – разведчик RC-135 ВВС США и самолет базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВМС США. На перехват целей вылетел Су-27, нарушения государственной границы РФ самолетами-разведчиками не было допущено.

9 августа Су-27 над Черным морем перехватил американский самолет-разведчик ЕР-3Е «Ариес». Приблизившись к нему на безопасное расстояние, Су-27 проконтролировал маневр разворота и вернулся на аэродром. В понедельник, 10 августа, российский истребитель перехватил две воздушные цели над нейтральными водами – стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВМС США. В пятницу, 14 августа, истребитель Су-27 снова был поднят в воздух для перехвата над Черным морем американских самолетов-разведчиков.

Все полеты российского самолета Су-27 проходили строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, подчеркнули в центре управления обороной.