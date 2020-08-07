Американские самолеты-разведчики пролетели над Черным морем вдоль границы РФ

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7 августа 2020, 15:45 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Фото: Авиару.рф

Российские средства контроля воздушного пространства 7 августа зафиксировали два иностранных самолета над нейтральными водами Черного моря. Самолеты приближались к государственной границе РФ, однако нарушения государственной границы РФ самолетами-разведчиками не было допущено, сообщает tvzvezda.ru со ссылкой на представителей российского Минобороны.

Для перехвата воздушных целей в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава сил Южного военного округа. Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к потенциальным нарушителям границы и идентифицировал их как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВМС США.

Некоторое время спустя американские самолеты выполнили разворот и стали удаляться от Государственной границы РФ. Российский истребитель Су-27 вернулся на аэродром базирования.

– Весь полет российского самолета Су-27 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, - прокомментировали ситуацию в главном военном ведомстве страны.

Нарушения государственной границы Российской Федерации американскими самолетами-разведчиками не допущено.