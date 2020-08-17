Певец Тима Белорусских поддержал соотечественников - граждан Белоруссии

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17 августа 2020, 15:57 [ «Аргументы Недели» ]

Тима Белорусских, фото: vk.com/belorusskih

Певец Тима Белорусских (Тимофей Морозов) поддержал своих соотечественников - белорусских граждан. «Сегодня, со слезами на глазах, я пишу этот пост с тремя громкими «Горжусь, горжусь, горжусь!», — написал музыкант на своей странице в своем Instagram, оценивая участие земляков в протестных акциях после выборов президента Белоруссии.

Уроженец Беларуси Тимофей Морозов рассказал, что псевдоним Белорусских взял «во имя того, чтобы как можно больше людей смогли узнать о таком прекрасном месте, как Республика Беларусь».

«Самый миролюбивый, самый искренний, самый честный народ - Белорусы!», - отметил певец.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от • Тима Белорусских • (@timabelorusskih) 16 Авг 2020 в 8:19 PDT

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