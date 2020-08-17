Певец Тима Белорусских поддержал соотечественников - граждан Белоруссии
17 августа 2020, 15:57[ «Аргументы Недели» ]
Певец Тима Белорусских (Тимофей Морозов) поддержал своих соотечественников - белорусских граждан. «Сегодня, со слезами на глазах, я пишу этот пост с тремя громкими «Горжусь, горжусь, горжусь!», — написал музыкант на своей странице в своем Instagram, оценивая участие земляков в протестных акциях после выборов президента Белоруссии.
Уроженец Беларуси Тимофей Морозов рассказал, что псевдоним Белорусских взял «во имя того, чтобы как можно больше людей смогли узнать о таком прекрасном месте, как Республика Беларусь».
«Самый миролюбивый, самый искренний, самый честный народ - Белорусы!», - отметил певец.
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