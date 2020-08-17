В США за сутки выявили более 42 тысяч случаев заражения COVID-19

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17 августа 2020, 15:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Университет Джонса Хопкинса

анализ крови, Cadu Rolim/Keystone Press Agency

За минувшие сутки в Соединенных Штатах Америки было выявлено более 42 тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Данную информацию предоставил в понедельник университет Джонса Хопкинса.

Уточняется, что за прошедшие 24 часа в США зафиксировали 42 048 новых случаев заражения COVID-19. Скончался 571 пациент.

Накануне поступила информация 47 913 новых случаях заболевания и 1 029 летальных исходах в Штатах.

В общей сложности с начала пандемии в стране коронавирусом нового типа заразились 5 404 115 человек. Скончались более 170 тысяч пациентов. Выздоровели свыше 1,8 миллиона граждан.