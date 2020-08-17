Инфекционист оценил новую версию возникновения COVID-19

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17 августа 2020, 15:20 [ «Аргументы Недели» ]

COVID-19, pixabay.com

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, кандидат медицинских наук, врач-инфекционист Георгий Викулов оценил информацию о том, что COVID-19 мог адаптироваться к человеческому организму еще в 2012 году.

Такую гипотезу ранее выдвинули вирусолог Джонатан Латэм и биолог Эллисон Уилсон в статье для Independent Science News. Они нашли записи китайского врача, который лечил горняков из провинции Юньнань, очищавших шахту от фекалий летучих мышей. У заболевших были зафиксированы симптомы, характерные для коронавирусной инфекции: пневмония, сухой кашель, боли в ногах и руках, а также высокая температура. Пациентов пришлось подключить к аппарату искусственной вентиляции легких. Трое из шести рабочих умерли.

Георгий Викулов в беседе с Радио Sputnik подчеркнул, что речь идет только о гипотезе, которая требует научного подтверждения. Эксперт напомнил, что случаи коронавирусной инфекции в 2012 году были и это не новость.

Для подтверждения теории, по словам кандидата медицинских наук, необходимы вирусологические и молекулярно-генетические исследования.