Эксперт поделился своим мнением о вероятности появления коронавируса в 2012 году

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17 августа 2020, 12:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Вирус. Фото: pixabay.com

Появление COVID-19 в 2012 году – это лишь гипотеза. Об этом сообщил доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.

Ранее в Америке рассказывали, что новый коронавирус мог адаптироваться к человеческому организму еще в 2012 году. Исследователи обнаружили записи врача, лечившего горняков из китайской провинции Юньнань, которые две недели очищали шахту от фекалий летучих мышей. У заболевших проявлялись симптомы, характерные для коронавирусной инфекции.

Альштейн отметил: это гипотеза, она основана на записях медика, который наблюдал эти случаи. Если бы были выделены штаммы коронавируса при этом, то была бы возможность четко доказать, что это он.

Дополнительно ученые могут провести исследование сыворотки крови людей в той области, где предположительно были случаи заражения. Если гипотеза подтвердится, то у многих жителей должны быть антитела к коронавирусу нового типа.

Ранее сообщалось: в Москве мужчина разнес лабораторию для сдачи анализов на COVID.