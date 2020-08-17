Опубликован список задержанных после массовых беспорядков в Белоруссии
17 августа 2020, 14:39[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Генпрокуратура Белоруссии опубликовала список из 122 граждан республики, отбывающих административный арест после массовых беспорядков. Об этом стало известно в понедельник, 17 августа.
Согласно последним данным, 16 человек были задержаны в Минске, срок их административного ареста варьируется от семи до 14 суток. Кроме того, 29 человек были задержаны в Жодино, 28 – в Бресте, 9 - в Бобруйске. Еще несколько человек отбывают административное наказание в других городах Беларуси.
Отмечается, что ГП совместно с МВД провела работу по освобождению граждан, которые принимали участие в несанкционированных акциях. Сейчас практически все указанные лица освобождены.
Ранее политолог назвал примерные сроки продолжения протестов в Белоруссии.
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