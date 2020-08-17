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Мэр Антальи заразился коронавирусом

, 13:26 [ «Аргументы Недели» ]

Мэр Антальи заразился коронавирусом
фото: Анталья, pixabay.com

Мэр турецкой Антальи Мухиттин Бёджек заразился новой коронавирусной инфекцией и находится в больнице. Об этом он сообщил в социальных сетях в понедельник, 17 августа.

«Результат проведённого мне сегодня теста на коронавирус оказался положительным. Сейчас чувствую себя хорошо, настроение на высоте. Нахожусь на изоляции в больнице», - уточнил он.

Бёджек призвал местных жителей соблюдать меры предосторожности – носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Он выразил надежду, что скоро со всеми увидится.

Ранее сообщалось, что глава Министерства внутренних дел и местного самоуправления Филиппин Эдуардо Аньо повторно заразился коронавирусом.

БА

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