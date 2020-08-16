Филиппинский министр повторно заразился COVID-19

16 августа 2020, 09:06[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Глава Министерства внутренних дел и местного самоуправления Филиппин Эдуардо Аньо в воскресенье заявил, что повторно заразился коронавирусом нового типа. Первый раз COVID-19 выявили у него в марте.
Эдуардо Аньо уточнил, что симптомы появились у него 13 августа – ломота в теле и боль в горле. На следующий день чиновник самоизолировался и сдал тест на коронавирусную инфекцию, который оказался положительным. Министр призвал всех людей, которые с ним контактрировали, отправиться на самоизоляцию и следить за своим состоянием.
Она также обратил внимание на серьезность коронавируса нового типа и посоветовал людям носить маски, чаще мыть руки и соблюдать социальное дистанцирование.
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