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Филиппинский министр повторно заразился COVID-19

, 09:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Филиппинский министр повторно заразился COVID-19
тест на COVID-19, Ameer Al Mohammedaw/dpa

Глава Министерства внутренних дел и местного самоуправления Филиппин Эдуардо Аньо в воскресенье заявил, что повторно заразился коронавирусом нового типа. Первый раз COVID-19 выявили у него в марте.

Эдуардо Аньо уточнил, что симптомы появились у него 13 августа – ломота в теле и боль в горле. На следующий день чиновник самоизолировался и сдал тест на коронавирусную инфекцию, который оказался положительным. Министр призвал всех людей, которые с ним контактрировали, отправиться на самоизоляцию и следить за своим состоянием.

Она также обратил внимание на серьезность коронавируса нового типа и посоветовал людям носить маски, чаще мыть руки и соблюдать социальное дистанцирование.

ЕТ

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