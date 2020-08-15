В мире за сутки выявлен рекордный прирост смертей от коронавируса COVID-19 с апреля

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15 августа 2020, 23:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

За последние сутки, по информации ВОЗ на 15 августа, в мире скончались 9985 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19. Это второй наивысший показатель смертности за весь период пандемии, больше случаев смерти было зарегистрировано только 17 апреля, когда было зафиксировано 12 453 летальных исходов.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила обновленную статистику по коронавирусу. Количество подтвержденных случаев инфицирования в мире превысило отметку в 21 миллион - 21 026 758 заразившихся.

Всего скончались более 755 тысяч человек - 755 786 пациентов.

ВОЗ 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.