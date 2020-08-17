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Американские самолеты нанесли авиаудар по сирийской армии

, 12:10 [ «Аргументы Недели» ]

Американские самолеты нанесли авиаудар по сирийской армии
фото: ВВС США, pixabay.com

В понедельник, 17 августа, стало известно об авиаударе ВВС США по позициям армии Башара Асада к югу от города Камышлы в Сирии. Об этом сообщил государственный телеканал Ikhbariya.

«Сирийский военный погиб, еще двое ранены … после того, как военные отказались пропустить патруль американских оккупантов», - отметили в источнике.

Проправительственная газета al-Watan пишет, что один из раненных – офицер. По предварительным данным, американский патруль пытался проехать в зону, подконтрольную сирийской армии. Какой именно самолет нанес авиаудар, не уточняется.

Ранее сообщалось, что в сирийскую провинцию Хасака из сопредельного Ирака вошла новая транспортная колонна армии США. 

БА

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