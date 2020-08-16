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Колонна грузовиков армии США проследовала в Сирию из соседнего Ирака

, 13:44 [ «Аргументы Недели» ]

Колонна грузовиков армии США проследовала в Сирию из соседнего Ирака
Фото: соцсети

В сирийскую провинцию Хасака из сопредельного Ирака вошла новая транспортная колонна армии США. Десятки грузовиков, наполненных оружием и материально-техническими средствами, незаконно пересекли границу. Об этом сообщило агентство «САНА» со ссылкой на местные источники.

Длинная вереница грузовиков пересекла границу через организованный американцами КПП «Аль-Валид» и проследовала в направлении американской военной базы в городе Аш-Шаддади к югу от Хасаки.

За последние несколько месяцев американские военные контрабандой переправили через границу тысячи грузовиков с военным имуществом, оружием и боеприпасами в провинцию Хасака, чтобы закрепиться в сирийском регионе Аль-Джазира и поддерживать там незаконные вооруженные формирования, которые занимаются расхищением энергоресурсов страны и контрабандой их за границу.

ША

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