Колонна грузовиков армии США проследовала в Сирию из соседнего Ирака
16 августа 2020, 13:44[ «Аргументы Недели» ]
В сирийскую провинцию Хасака из сопредельного Ирака вошла новая транспортная колонна армии США. Десятки грузовиков, наполненных оружием и материально-техническими средствами, незаконно пересекли границу. Об этом сообщило агентство «САНА» со ссылкой на местные источники.
Длинная вереница грузовиков пересекла границу через организованный американцами КПП «Аль-Валид» и проследовала в направлении американской военной базы в городе Аш-Шаддади к югу от Хасаки.
За последние несколько месяцев американские военные контрабандой переправили через границу тысячи грузовиков с военным имуществом, оружием и боеприпасами в провинцию Хасака, чтобы закрепиться в сирийском регионе Аль-Джазира и поддерживать там незаконные вооруженные формирования, которые занимаются расхищением энергоресурсов страны и контрабандой их за границу.
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