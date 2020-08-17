Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Специалисты рассказали, что нужно сделать россиянам после возвращения из Турции

, 11:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Специалисты рассказали, что нужно сделать россиянам после возвращения из Турции
Побережье. Фото: pixabay.com

В АТОР рассказали, что российские туристы должны сделать после возвращения из Турции.

Там уточнили, что перед вылетом в РФ отдыхающим в аэропорту Антальи сотрудники предлагают заполнить анкету для туристов, выезжающих из страны, это своего рода «социологический опрос» на добровольных началах. А анкету для прибывающих в Россию туристов из-за рубежа, которую раздадут в самолете, заполнить нужно обязательно. По прилете бумаги заберут сотрудники Роспотребнадзора, которые поднимутся на борт, измерят температуру и раздадут памятку с детальной информацией по размещению результатов тестов на коронавирус на сайте Госуслуг.

Тест на COVID-19 нужно сделать в течение трех дней после возвращения из-за рубежа. Можно пройти бесплатное исследование в городской поликлинике. В таком случае нужно записываться заранее, минимум за пять суток.

Ранее сообщалось: в китайском ресторане на входе и выходе взвешивают клиентов.

ЕЧ

В мире

В Раде поведали о сорвавшемся плане СБУ заманить бойцов ЧВК Вагнера на Украину через Белоруссию

В Раде поведали о сорвавшемся плане СБУ заманить бойцов ЧВК Вагнера на Украину через Белоруссию

Приезд в Белоруссию российских граждан, задержанных там в конце июля, был частью сорвавшейся операции Службы безопасности Украины. Об этом рассказал депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью