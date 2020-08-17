В китайском ресторане на входе и выходе взвешивают клиентов

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17 августа 2020, 10:47 [ «Аргументы Недели» ]

В одном из центральных ресторанов города Чанша при входе установили напольные весы. Посетители могут заказать еду только после взвешивания.



Вес своего тела клиенты могут занести в специальное приложение, которое рассчитывает оптимальное меню. Оно определяется в зависимости от роста. Программа указывает на наличие или отсутствие ожирения. В последнем случае посетителю предлагается меню, в котором меньше блюд. В ресторане также можно увидеть таблички с надписями, призывающими быть более бережливыми к еде.



Новые правила ресторана вызвали определённое недопонимание людей. Они активно высказываются в социальных сетях против нововведений. Администрация точки питания извинилась перед посетителями, объяснив, что идея внедрена согласно программе руководства страны по минимизации отходов еды.

В другом китайском ресторане на входе установлены решётки разной ширины, тех, кто протиснется свозь них либо накормят бесплатно, либо дадут существенную скидку.



Ранее глава Китая Си Цзиньпин объявил старт программы по бережному отношению к пище. Политик рассказал о том, сколько еды выбрасывают граждане страны ежедневно. Приведённые данные оказались шокирующими. Пекин вынужден был начать решение проблемы после паводков. Из-за них погибли большие плантации урожая и выросла цена на продукты. В СМИ начали критиковать людей, которые употребляют большое количество еды. Таким способом власти планируют приучить людей к рациональному использованию продуктов.



