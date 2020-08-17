В Болгарии выявили минимальное за последние два месяца суточное число заражений COVID-19
17 августа 2020, 09:47[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
В Болгарии за минувшие сутки зарегистрировали минимальное число случаев заражения коронавирусом за два месяца - 32, на 58 меньше, чем днем ранее.
Таким образом, количество инфицированных в стране достигло 14 365, среди них 797 медицинских работников. Всего выздоровели 9 186 человек, в больницах проходят лечение 807 пациентов, 56 из них находятся в тяжелом состоянии. За последние 24 часа скончались 3 жителя, общее количество летальных исходов в регионе достигло 498.
Сейчас в Болгарии сохраняется режим чрезвычайной эпидемиологической ситуации, который продлен до конца августа. Все обязаны соблюдать дистанцию и носить защитные маски в закрытых общественных помещениях и транспорте.
Ранее сообщалось: названа лучшая ткань для защиты от коронавируса.
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