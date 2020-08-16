В Сомали в результате нападения боевиков на отель в Могадишо погибли более 30 человек
16 августа 2020, 22:38[ «Аргументы Недели» ]
В Сомали в результате нападения боевиков на отель в Могадишо погибли более 30 человек. Еще более 30 человек ранены. Среди жертв атаки боевиков - чиновники из правительства. Известно о гибели директора по региональным связям министерства информации Абдирисак Абдуллахи Абди.
По уточненным данным, сначала взрыв произошел рядом с отелем Elite Hotel, который находится возле местного популярного пляжа Лидо. После взрыва вооружённые люди ворвались в здание отеля.
Террористы забаррикадировались на верхних этажах отеля и оттуда они вели стрельбу по военнослужащим, которые прибыли к месту инцидента.
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