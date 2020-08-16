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16 августа 2020, 22:38 [ «Аргументы Недели» ]

В Сомали в результате нападения боевиков на отель в Могадишо погибли более 30 человек. Еще более 30 человек ранены. Среди жертв атаки боевиков - чиновники из правительства. Известно о гибели директора по региональным связям министерства информации Абдирисак Абдуллахи Абди.

По уточненным данным, сначала взрыв произошел рядом с отелем Elite Hotel, который находится возле местного популярного пляжа Лидо. После взрыва вооружённые люди ворвались в здание отеля.

Террористы забаррикадировались на верхних этажах отеля и оттуда они вели стрельбу по военнослужащим, которые прибыли к месту инцидента.