В Сомали произошёл взрыв в отеле в Могадишо, и вооружённые люди ворвались в здание

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16 августа 2020, 19:07 [ «Аргументы Недели» ]

Могадишо, фото из соцсети

В столице Сомали городе Могадишо в воскресенье, 16 августа, произошёл взрыв в отеле Elite Hotel, который находится возле местного популярного пляжа Лидо. После взрыва вооружённые люди ворвались в здание отеля.

По предварительным данным, погибли более 10 человек. Внутри отеля слышна стрельба.

Согласно поступающим уточненным данным, взрыв произошел рядом с отелем, - передает ТАСС со ссылкой на сомалийский информационный портал "Губджуг ньюс".

Портал Somali Guardian сообщил, что перед нападением боевики подорвали заминированный автомобиль. По предварительным данным, атаку совершили боевики группировки «Аш-Шабаб».

Как напоминает RT, в феврале текущего года командование США в Африке нанесло авиаудар по боевикам «Аш-Шабаб» в районе Вадажир в Сомали.