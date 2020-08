В НАТО услышали заявление Лукашенко о скоплении войск альянса у границы Беларуси

В НАТО услышали заявление белорусского президента Александра Лукашенко о скоплении войск Североатлантического альянса у границы Беларуси. Лукашенко в воскресенье, 16 августа, на митинге своих сторонников заявил, что войска НАТО «лязгают гусеницами у ворот Белоруссии».

Пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску прокомментировала заявление белорусского президента, опровергнув наращивание военного контингента у границы Белоруссии. По словам представителя Альянса, войска НАТО не представляют угрозы и соразмерны необходимости сохранения мира в регионе.

Оана Лунгеску также призвала белорусские власти соблюдать право граждан на свободные митинги. Она написала пост в Twitter, отметив, «НАТО внимательно следит за ситуацией в Белоруссии». По словам Лунгеску, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявляет о необходимости уважать основные свободы, включая свободу слова и право на мирный протест. «Увеличения численности военных НАТО в регионе нет. Многонациональное присутствие НАТО в восточной части Североатлантического союза не представляет угрозы ни для одной страны. Он носит строго оборонительный, соразмерный характер, предназначенный для предотвращения конфликтов и сохранения мира»,— подчеркнула Лунгеску.

#NATO is closely monitoring the situation in #Belarus. As Secretary General @jensstoltenberg has said, fundamental freedoms must be respected, including freedom of speech & the right to peaceful protest. 1/2