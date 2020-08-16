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В НАТО услышали заявление Лукашенко о скоплении войск альянса у границы Беларуси

, 17:23 [ «Аргументы Недели» ]

В НАТО услышали заявление Лукашенко о скоплении войск альянса у границы Беларуси

В НАТО услышали заявление белорусского президента Александра Лукашенко о скоплении войск Североатлантического альянса у границы Беларуси.  Лукашенко в воскресенье, 16 августа, на митинге своих сторонников заявил, что войска НАТО «лязгают гусеницами у ворот Белоруссии».

Пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску прокомментировала заявление белорусского президента, опровергнув наращивание военного контингента у границы Белоруссии. По словам представителя Альянса, войска НАТО не представляют угрозы и соразмерны необходимости сохранения мира в регионе.

Оана Лунгеску также призвала белорусские власти соблюдать право граждан на свободные митинги.  Она написала пост в Twitter, отметив, «НАТО внимательно следит за ситуацией в Белоруссии».  По словам Лунгеску, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявляет о необходимости уважать основные свободы, включая свободу слова и право на мирный протест. «Увеличения численности военных НАТО в регионе нет. Многонациональное присутствие НАТО в восточной части Североатлантического союза не представляет угрозы ни для одной страны. Он носит строго оборонительный, соразмерный характер, предназначенный для предотвращения конфликтов и сохранения мира»,— подчеркнула Лунгеску.

ИЧ

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